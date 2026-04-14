В Сочи неизвестный сбросил в реку более 10 электросамокатов

Более десяти электросамокатов сбросили в реку в Центральном районе Сочи. Об этом рассказали в управлении МВД по Краснодарскому краю.

Правоохранители выявили публикацию с информацией о том, что на улице Конституции СССР неизвестный сбросил электросамокаты в реку.

«В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается личность злоумышленника», - отметили в главке.

В связи с ЧП проводится проверка.

Ранее на юге Москвы электросамокат загорелся из-за неисправности аккумулятора, напоминает Ura.ru.

