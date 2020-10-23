В Госдуме предложили создать электронную базу медсправок с QR-кодами
В Госдуме предложили создать единую электронную базу медицинских справок и систему их верификации с помощью QR-кодов. С такой инициативой к главе Минздрава Михаилу Мурашко обратился депутат Иван Сухарев.
Парламентарий пояснил, что таким образом можно будет бороться с поддельными справками, полученными через мошеннические фирмы без посещения врачей, передает RT.
Он предлагает создать единую электронную базу с цифровыми дубликатами медицинских справок, а также QR-кодами на медицинскую документацию.
Ранее стало известно, что российское правительство продлит на 2021 доплаты медикам, работающим с больными коронавирусом пациентами, передает РИА ФАН. Однако изменится механизм выплат.
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