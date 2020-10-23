В Госдуме предложили создать электронную базу медсправок с QR-кодами

В Госдуме предложили создать единую электронную базу медицинских справок и систему их верификации с помощью QR-кодов. С такой инициативой к главе Минздрава Михаилу Мурашко обратился депутат Иван Сухарев.

Парламентарий пояснил, что таким образом можно будет бороться с поддельными справками, полученными через мошеннические фирмы без посещения врачей, передает RT.