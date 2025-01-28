В Госдуме объяснили, почему собираются запретить вейпы, а не сигареты

Только запретив вейпы можно обезопасить детей и подростков, так как они не курят сигареты, рассказал глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Его слова приводит «Газета.Ru».

Леонов подчеркнул, что молодежь сегодня «практически на 100% употребляют вейпы» и все сопутствующие устройства. При этом, по его словам, эффект от вейпов хуже, чем от сигарет, а еще они влияют на репродуктивную систему.

СМИ: Подростков начали кодировать от вейпов

Депутат уточнил, что, скорее всего, законопроект будет принят единогласно, и может вступить в силу уже с 1 сентября этого года, или, самое позднее, в начале 2026 года.

Ранее в Минздраве предупредили, что с помощью электронных сигарет возможно потребление наркотических веществ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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