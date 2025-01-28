В Госдуме объяснили, почему собираются запретить вейпы, а не сигареты

Только запретив вейпы можно обезопасить детей и подростков, так как они не курят сигареты, рассказал глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Его слова приводит «Газета.Ru».

Леонов подчеркнул, что молодежь сегодня «практически на 100% употребляют вейпы» и все сопутствующие устройства. При этом, по его словам, эффект от вейпов хуже, чем от сигарет, а еще они влияют на репродуктивную систему.