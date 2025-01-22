СМИ: Подростков начали кодировать от вейпов

Во время процедуры пациентам вводят препарат и дают определенную психологическую установку. При этом чаще всего зависимость от вейпов лечится гипнозом или психотерапией с одновременной проработкой личных проблем пациентов психиатрами.

Полный курс избавления от зависимости стоит 50 тысяч рублей, уточнил Telegram-канал.

Ранее Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект, увеличивающий административные штрафы за продажу табачной продукции, вейпов и кальянов детям. Об этом сообщил Teelgram-канал «Радиоточка НСН».

