СМИ: Подростков начали кодировать от вейпов
Российским подросткам в возрасте 14-16 лет стали предлагать кодировку от вейпов, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на опрос врачей-наркологов.
Во время процедуры пациентам вводят препарат и дают определенную психологическую установку. При этом чаще всего зависимость от вейпов лечится гипнозом или психотерапией с одновременной проработкой личных проблем пациентов психиатрами.
Полный курс избавления от зависимости стоит 50 тысяч рублей, уточнил Telegram-канал.
Ранее Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект, увеличивающий административные штрафы за продажу табачной продукции, вейпов и кальянов детям. Об этом сообщил Teelgram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru