В Финляндии выявили 8 различных осложнений после вакцинации от COVID-19

Восемь различных осложнений после вакцинации от COVID-19, в том числе анафилактический шок, были зафиксированы в Финляндии за неделю. Об этом сообщает Департамент здравоохранения и социального обеспечения (THL).

Аллергия или анафилактический шок выявлены в трёх случаях, характер других осложнений не уточняется.

По данным ведомства, в последние дни вакцинация в Финляндии ускорилась: жители страны получили около 45 тысяч доз вакцины от COVID-19.

Как сообщает THL, в большинстве регионов государства стартовала вакцинация обитателей и сотрудников домов престарелых. В ведомстве отмечают, что важно как можно быстрее вакцинировать пожилых людей, имеющих повышенный риск заражения.

Кроме того, THL уточняет график вакцинации, в дальнейшем планируя привить социальный и медицинский персонал и граждан из групп риска.

Вакцинация в Финляндии проводится препаратом Pfizer и BioNTech, в декабре одобренным для использования в Европе. В ближайшее время в страну поступит вакцина компании Moderna.

