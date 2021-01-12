В Финляндии выявили 8 различных осложнений после вакцинации от COVID-19
Восемь различных осложнений после вакцинации от COVID-19, в том числе анафилактический шок, были зафиксированы в Финляндии за неделю. Об этом сообщает Департамент здравоохранения и социального обеспечения (THL).
Аллергия или анафилактический шок выявлены в трёх случаях, характер других осложнений не уточняется.
По данным ведомства, в последние дни вакцинация в Финляндии ускорилась: жители страны получили около 45 тысяч доз вакцины от COVID-19.
Как сообщает THL, в большинстве регионов государства стартовала вакцинация обитателей и сотрудников домов престарелых. В ведомстве отмечают, что важно как можно быстрее вакцинировать пожилых людей, имеющих повышенный риск заражения.
Кроме того, THL уточняет график вакцинации, в дальнейшем планируя привить социальный и медицинский персонал и граждан из групп риска.
Вакцинация в Финляндии проводится препаратом Pfizer и BioNTech, в декабре одобренным для использования в Европе. В ближайшее время в страну поступит вакцина компании Moderna.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru