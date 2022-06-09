В Бразилии подтвердили первый случай оспы обезьян у человека
В Бразилии зарегистрирован первый случай заражения обезьяньей оспой. Об этом сообщил телеканал Globo, передает ТАСС.
Согласно данным, заболевший - 41-летний мужчина из Сан-Паулу, вернувшийся накануне из поездки в Испанию, проездом через Португалию. Больной находится на карантине в Институте инфекционных заболеваний им. Эмилио Рибаса.
Первые симптомы у заболевшего: повышенная температура и мышечная боль. Пациент заметил ухудшение самочувствие еще 28 мая.
Ранее Минздрав Бразилии сообщил о восьми предположительных случаях заражения оспой обезьян в различных штатах.
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