В Бразилии подтвердили первый случай оспы обезьян у человека

В Бразилии зарегистрирован первый случай заражения обезьяньей оспой. Об этом сообщил телеканал Globo, передает ТАСС.

В Греции зафиксирован первый случай оспы обезьян

Согласно данным, заболевший - 41-летний мужчина из Сан-Паулу, вернувшийся накануне из поездки в Испанию, проездом через Португалию. Больной находится на карантине в Институте инфекционных заболеваний им. Эмилио Рибаса.

Первые симптомы у заболевшего: повышенная температура и мышечная боль. Пациент заметил ухудшение самочувствие еще 28 мая.

Ранее Минздрав Бразилии сообщил о восьми предположительных случаях заражения оспой обезьян в различных штатах.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:БразилияВирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры