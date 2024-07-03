В больницах РФ продолжают лечение 70 пациентов с ботулизмом

Пока ещё 70 пострадавших с диагнозом ботулизм остаются на лечении больницах в целом по России после отравления продукцией из доставки. Такие последние обновлённые данные обнародовал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 17 пациентов.

Массовые случаи ботулизма были зафиксированы в июне в целом ряде регионов. Больше всего их отмечалось в Москве. Также заболевшие выявлялись в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Татарстане. На 20 июня было госпитализировано более 300 человек.