В больницах РФ продолжают лечение 70 пациентов с ботулизмом
Пока ещё 70 пострадавших с диагнозом ботулизм остаются на лечении больницах в целом по России после отравления продукцией из доставки. Такие последние обновлённые данные обнародовал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 17 пациентов.
Массовые случаи ботулизма были зафиксированы в июне в целом ряде регионов. Больше всего их отмечалось в Москве. Также заболевшие выявлялись в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Татарстане. На 20 июня было госпитализировано более 300 человек.
Власти Костромской области 24 июня подтвердили смерть молодого человека, который заразился в Нижегородской области. Он не сразу обратился к врачам после появления первых признаков заболевания.
По уголовному делу о производстве товаров и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в Москве были задержаны четыре человека. Сред них - генеральный директор компании «Локалкитчен» (торговый бренд «Кухня на районе») Антон Лозин. Суд определил для троих меру пресечения в виде домашнего ареста. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», в следственный изолятор отправлен повар фирмы «Савон-К».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru