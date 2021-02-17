В Белоруссии рассказали о вакцинации российским препаратом «Спутник V»

Серьезных осложнений среди граждан Белоруссии после вакцинации российской вакциной от коронавируса «Спутник V» не зафиксировано. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко в эфире телеканала ОНТ.

«Да, реакции были — катаральные, субфебрильная температура, слабость, но… проявлений в виде серьезных осложнений не отмечалось», — цитирует Тарасенко РИА Новости.

Вакцинация российским препаратом «Спутник V» стартовала в Белоруссии в конце декабря. По данным Минздрава республики, к концу весны вакцинацию пройдут 1,2 млн человек. Далее белорусские власти планируют выйти на показатель в 5,5 млн привитых.

