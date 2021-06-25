В Башкирии из-за нехватки вакцины перенесли на неделю введение ограничений

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о переносе с 29 июня на 5 июля введения ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

«Сейчас сложилась такая ситуация, что в республике вакцина заканчивается, во многих районах ее уже нет. <<…>> В этой связи принимаю решение ограничительные нормы, которые должны были вступить 29 июня, перенести на 5 июля», - написал Хабиров на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, на данный момент вакцинированы более 490 тысяч жителей Башкирии, однако, для того, чтобы выработать коллективный иммунитет, нужно провакцинировать около двух миллионов жителей.

Ранее в Башкирии анонсировали введении ряда ограничений для непривитых от коронавируса граждан.

