В Азербайджане вакцинацию «Спутником V» начнут 18 мая
В Азербайджане с 18 мая начнется использование российской вакцины «Спутник V» при вакцинации населения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава страны.
Отмечается, что прививку сможет сделать любой совершеннолетний гражданин, не имеющий противопоказаний.
В настоящее время в стране при вакцинации используются вакцины CoronaVac и AstraZeneca.
Азербайджан заключил контракт на получение 300 тысяч доз российской вакцины «Спутник V». Первая партия уже была доставлена в Баку, а поставка второй партии ожидается до конца мая. Также Баку и Москва обсуждают возможность создания производства российской вакцины в Азербайджане.
Ранее федеральная антимонопольная служба России согласовала предельную отпускную цену на вакцину «Спутник Лайт» на уровне 342,36 рублей без НДС за дозу.
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