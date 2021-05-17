В Азербайджане вакцинацию «Спутником V» начнут 18 мая

В Азербайджане с 18 мая начнется использование российской вакцины «Спутник V» при вакцинации населения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава страны.

Отмечается, что прививку сможет сделать любой совершеннолетний гражданин, не имеющий противопоказаний.

В Сан-Марино стартует сезон вакцинного туризма со «Спутником V»

В настоящее время в стране при вакцинации используются вакцины CoronaVac и AstraZeneca.

Азербайджан заключил контракт на получение 300 тысяч доз российской вакцины «Спутник V». Первая партия уже была доставлена в Баку, а поставка второй партии ожидается до конца мая. Также Баку и Москва обсуждают возможность создания производства российской вакцины в Азербайджане.

Ранее федеральная антимонопольная служба России согласовала предельную отпускную цену на вакцину «Спутник Лайт» на уровне 342,36 рублей без НДС за дозу.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусАзербайджанВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры