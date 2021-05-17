В Азербайджане вакцинацию «Спутником V» начнут 18 мая

Кабмин утвердил требования к антитеррористической безопасности детских лагерей

В России за минувшие сутки выявили 9 328 новых случаев заражения COVID-19

Врач дал несколько полезных советов о том, как обезопасить себя в жару

Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина полетит на МКС осенью 2022 года