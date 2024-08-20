В армянском коньяке нашли неустановленный спирт
В России выявлены нарушения, которые касаются состава армянского коньяка, продаваемого в магазинах, сообщают «Ведомости».
Как показало исследование международной ассоциации «Антиконтрафакт», в половине исследуемых образцах вместо коньячного дистиллята используется неустановленный спирт, что является грубым нарушением. В таком спирте не было обнаружено следов винограда.
Ассоциация обратилась с соответствующим письмом в Росалкогольтабакконтроль, ФТС и Генпрокуратуру, чтобы усилить контроль за импортной продукцией. Отмечается, что проверка проведена в отношении 10 крупнейших армянских производителей.
Ранее стало известно, что общий объем продаж бренди вырос в 2023 году на 3,5% и достиг 169 миллионов кейсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru