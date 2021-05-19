«Пандемия вскрыла коррупцию!» Психолог рассказал о главных страхах россиян

Глава Центра психологической помощи рассказала НСН, какие неврозы у россиян породила пандемия и как долго это продлится. 

Более половины опрошенных холдингом "Ромир" россиян (55%) признались, что регулярно испытывают стресс. Согласно исследованию, в прошлом году в тревожности признались 79% опрошенных. В основном граждан беспокоят финансовые проблемы: рост цен, инфляция, низкие зарплаты, общая ситуация в экономике, рост безработицы, социальное неравенство. Люди переживают относительно качества и стоимости медицинских услуг, эпидемиологической ситуации.

Психолог, руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева рассказала Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что многие беспокойства россиян связаны с пандемией, и ее последствия для психики будут сказываться еще не один год.

«Всемирная организация здравоохранения приравнивает последствия пандемии на психику к последствиям крупномасштабной войны. Это продлится еще три-четыре года», - отметила она.

Токарева добавила, что люди обращаются к психологам с «массой тревожных расстройств». Причем цены на продукты среди беспокоящих моментов стоят далеко не на первом месте.

«Люди как-то переживут подорожание гречки. У многих сейчас сильный страх войны. Здесь оказывает влияние ситуация в Донбассе, эскалация конфликтов в мире. Сказывается нестабильная ситуация в нашей политической жизни. Пандемия вскрыла такие проблемы, как неравенство в обществе, коррупцию. Если раньше простому человеку хватало дохода в 40 тысяч рублей в месяц, то теперь нет денег, чтобы оплатить кредиты, он не может выкрутиться. Вместе с тем он видит, как из квартир чиновников выносят миллиарды. В сердце человека рождается чувство несправедливости. Отсутствие смены власти людей также тревожит», - рассказала психолог.
«Не до отпусков». Коллекторы объяснили рост числа невыездных россиян

Основная тревога у людей связана с ощущением потери контроля над ситуацией, неопределенности относительно будущего и боязни возвращения Советского Союза.

«Мы боимся войны, новой пандемии, что мир закроется. Для россиян очень важно путешествовать. Рост цен на продукты мы еще как-то переживем, но запрет на путешествия – нет. У людей проблемы с деньгами, еще и никуда не выехать. Сейчас мы ничего предсказать на будущее не можем. Оптимизм, что «все будет хорошо», куда-то улетучился. У многих возникает ощущение, что мы возвращаемся в Советский Союз, но не в лучшей его форме. Тревога связана с тем, что люди потеряли ощущение контроля над ситуацией», - пояснила Токарева.

Специалист не исключила на этом фоне рост насилия в обществе.

«Если в пандемию насилие выплескивалось внутри семьи, то сейчас, когда человек не может ничего контролировать, разрядка будет происходить через насилие, которое выйдет за пределы семьи», - добавила глава Центра психологической помощи на Фонтанке.

Ранее директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин пояснил Telegram-каналу "Радиоточка НСН", в чем причина роста числа невыездных должников в России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
ТЕГИ:ПсихологиСоцопрос
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры