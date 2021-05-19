«Пандемия вскрыла коррупцию!» Психолог рассказал о главных страхах россиян

Более половины опрошенных холдингом "Ромир" россиян (55%) признались, что регулярно испытывают стресс. Согласно исследованию, в прошлом году в тревожности признались 79% опрошенных. В основном граждан беспокоят финансовые проблемы: рост цен, инфляция, низкие зарплаты, общая ситуация в экономике, рост безработицы, социальное неравенство. Люди переживают относительно качества и стоимости медицинских услуг, эпидемиологической ситуации.

Психолог, руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева рассказала Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что многие беспокойства россиян связаны с пандемией, и ее последствия для психики будут сказываться еще не один год.

«Всемирная организация здравоохранения приравнивает последствия пандемии на психику к последствиям крупномасштабной войны. Это продлится еще три-четыре года», - отметила она.

Токарева добавила, что люди обращаются к психологам с «массой тревожных расстройств». Причем цены на продукты среди беспокоящих моментов стоят далеко не на первом месте.

«Люди как-то переживут подорожание гречки. У многих сейчас сильный страх войны. Здесь оказывает влияние ситуация в Донбассе, эскалация конфликтов в мире. Сказывается нестабильная ситуация в нашей политической жизни. Пандемия вскрыла такие проблемы, как неравенство в обществе, коррупцию. Если раньше простому человеку хватало дохода в 40 тысяч рублей в месяц, то теперь нет денег, чтобы оплатить кредиты, он не может выкрутиться. Вместе с тем он видит, как из квартир чиновников выносят миллиарды. В сердце человека рождается чувство несправедливости. Отсутствие смены власти людей также тревожит», - рассказала психолог.