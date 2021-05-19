«Пандемия вскрыла коррупцию!» Психолог рассказал о главных страхах россиян
Глава Центра психологической помощи рассказала НСН, какие неврозы у россиян породила пандемия и как долго это продлится.
Более половины опрошенных холдингом "Ромир" россиян (55%) признались, что регулярно испытывают стресс. Согласно исследованию, в прошлом году в тревожности признались 79% опрошенных. В основном граждан беспокоят финансовые проблемы: рост цен, инфляция, низкие зарплаты, общая ситуация в экономике, рост безработицы, социальное неравенство. Люди переживают относительно качества и стоимости медицинских услуг, эпидемиологической ситуации.
Психолог, руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева рассказала Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что многие беспокойства россиян связаны с пандемией, и ее последствия для психики будут сказываться еще не один год.
«Всемирная организация здравоохранения приравнивает последствия пандемии на психику к последствиям крупномасштабной войны. Это продлится еще три-четыре года», - отметила она.
Токарева добавила, что люди обращаются к психологам с «массой тревожных расстройств». Причем цены на продукты среди беспокоящих моментов стоят далеко не на первом месте.
«Люди как-то переживут подорожание гречки. У многих сейчас сильный страх войны. Здесь оказывает влияние ситуация в Донбассе, эскалация конфликтов в мире. Сказывается нестабильная ситуация в нашей политической жизни. Пандемия вскрыла такие проблемы, как неравенство в обществе, коррупцию. Если раньше простому человеку хватало дохода в 40 тысяч рублей в месяц, то теперь нет денег, чтобы оплатить кредиты, он не может выкрутиться. Вместе с тем он видит, как из квартир чиновников выносят миллиарды. В сердце человека рождается чувство несправедливости. Отсутствие смены власти людей также тревожит», - рассказала психолог.
Основная тревога у людей связана с ощущением потери контроля над ситуацией, неопределенности относительно будущего и боязни возвращения Советского Союза.
«Мы боимся войны, новой пандемии, что мир закроется. Для россиян очень важно путешествовать. Рост цен на продукты мы еще как-то переживем, но запрет на путешествия – нет. У людей проблемы с деньгами, еще и никуда не выехать. Сейчас мы ничего предсказать на будущее не можем. Оптимизм, что «все будет хорошо», куда-то улетучился. У многих возникает ощущение, что мы возвращаемся в Советский Союз, но не в лучшей его форме. Тревога связана с тем, что люди потеряли ощущение контроля над ситуацией», - пояснила Токарева.
Специалист не исключила на этом фоне рост насилия в обществе.
«Если в пандемию насилие выплескивалось внутри семьи, то сейчас, когда человек не может ничего контролировать, разрядка будет происходить через насилие, которое выйдет за пределы семьи», - добавила глава Центра психологической помощи на Фонтанке.
Ранее директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин пояснил Telegram-каналу "Радиоточка НСН", в чем причина роста числа невыездных должников в России.
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