«Не до отпусков». Коллекторы объяснили рост числа невыездных россиян
Борис Воронин в интервью НСН пояснил, когда должник может получить компенсацию за сорванную поездку, если его не выпустили за границу.
Общее число должников в России приближается к 19 млн человек, при этом примерно 7 млн из них являются невыездными, пишут СМИ со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Чтобы стать невыездным, нужно накопить долг от 30 тысяч рублей и просрочить платеж на более чем 90 дней.
Директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин пояснил Telegram-каналу "Радиоточка НСН", в чем причина роста числа должников.
«Число должников выросло вполне очевидно, потому что 2020-й год принес серьезные проблемы с доходами из-за пандемии, карантинных мер. И если для кого-то выезд за границу - это отдых, то для других - это заработок, например, для работающих в сфере туризма или гостиничном бизнесе. В апреле-июне сформировалась волна неплатежей, которая частично была погашена за счет кредитных каникул, реструктуризаций. Но люди были вынуждены брать новые кредиты, чтобы погасить прежние долги. Всё это приводит к тому, что люди попадают в долговую ловушку», - пояснил собеседник НСН.
По данным на декабрь 2020 года в списках невыездных должников числились более четырех миллионов россиян. Сейчас эта цифра увеличилась до семи миллионов. Чаще всего из страны не могут выехать злостные неплательщики алиментов и должники по кредитам. Наиболее часто за последние годы ограничения стали выносить и в отношении забывающих оплатить долги за жилищно-коммунальные услуги.
«Это не значит, что их остановили на границе, им просто ограничили выезд, а 6 миллионов 990 тысяч никуда ехать и не собирались. Кто-то попадется на границе, и пограничник объяснит, почему так случилось. Но отмечу, что даже при наличии долга пристав ограничивает выезд за границу только при определённом размере и в случае, если должник скрывается и не платит по счетам. И напомню, что недавно был принят закон, обязывающий компенсировать стоимость билета должнику, если он был остановлен на границе, если человека не осведомили, что против него производится взыскание, что он ограничен в выезде, не был дан срок на добровольное погашение долга. Поэтому, собираясь в отпуск, лучше перепроверить информацию, хотя бы посмотреть, есть ли открытые исполнительные производства», - уточнил Воронин.
Примечательно, что подавляющее большинство невыездных россиян — клиенты банков, при этом 90–95% задолжавших имеют одновременно банковский кредит и займ в микрофинансовых организациях (МФО). Остальные 5% — обладатели незакрытых долгов перед МФО.
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