«Не до отпусков». Коллекторы объяснили рост числа невыездных россиян

Общее число должников в России приближается к 19 млн человек, при этом примерно 7 млн из них являются невыездными, пишут СМИ со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Чтобы стать невыездным, нужно накопить долг от 30 тысяч рублей и просрочить платеж на более чем 90 дней.

Директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин пояснил Telegram-каналу "Радиоточка НСН", в чем причина роста числа должников.

«Число должников выросло вполне очевидно, потому что 2020-й год принес серьезные проблемы с доходами из-за пандемии, карантинных мер. И если для кого-то выезд за границу - это отдых, то для других - это заработок, например, для работающих в сфере туризма или гостиничном бизнесе. В апреле-июне сформировалась волна неплатежей, которая частично была погашена за счет кредитных каникул, реструктуризаций. Но люди были вынуждены брать новые кредиты, чтобы погасить прежние долги. Всё это приводит к тому, что люди попадают в долговую ловушку», - пояснил собеседник НСН.

По данным на декабрь 2020 года в списках невыездных должников числились более четырех миллионов россиян. Сейчас эта цифра увеличилась до семи миллионов. Чаще всего из страны не могут выехать злостные неплательщики алиментов и должники по кредитам. Наиболее часто за последние годы ограничения стали выносить и в отношении забывающих оплатить долги за жилищно-коммунальные услуги.