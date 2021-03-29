Уролог опроверг информацию об эпидемии половой инфекции в России

Уролог Александр Говоров не подтвердил ранее появившуюся информацию о распространении тяжелой половой инфекции, сообщает РИА Новости.

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«Никаких серьезных научных данных, свидетельствующих об эпидемии <…> в России нет», — сказал врач. Он отметил, что сообщения о вспышке заболеваний в стране являются «ерундой».

Ранее уролог Евгений Греков сообщил, что в РФ отмечена эпидемия половой инфекции, вызываемая устойчивой к антибиотикам бактерией Mycoplasma genitalium. По его словам, «лечиться практически нечем».

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ФОТО: pixabay.com
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