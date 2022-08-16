«Универсальной вакцины нет»: Онищенко призвал соблюдать масочный режим
Врач-эпидемиолог отметил, что соблюдать масочный режим нужно каждую осень, вне зависимости от коронавируса.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что удивлен вопросу о необходимости возвращения масочного режима. По его словам, маски должны быть обязательным атрибутом для граждан сегодня.
«Всё больше и больше становится граждан, которые соблюдают масочный режим. Сейчас Минздрав передает в Сибирь вакцину против гриппа для взрослых. И с этой недели начинаются прививки против гриппа. Поэтому масочный режим – это обязательный атрибут нашего туалета всегда был, есть и должен быть. Пока мы не научились делать суперуниверсальную вакцину от всех болезней, а ее сложно представить даже теоретически, мы должны каждую осень соблюдать масочный режим. Не вернётся ли масочный режим? Он обязан быть! Если он не вернётся, я, во всяком случае, буду кручиниться по этому поводу», - отметил Онищенко.
Ранее Онищенко заявил о нежелании москвичей серьезно относиться к вопросу ревакцинации от коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru