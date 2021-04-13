Уникальную операцию по повторной пересадке сердца провели в Петербурге

Хирурги Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге провели уникальную операцию по повторной пересадке сердца, сообщает пресс-служба научно-лечебного учреждения.

Пациентом стал 11-летний мальчик из Саранска, которому до этого уже пересадили сердце в Индии. У ребенка начал развиваться коронарит, что могло привести к инфаркту миокарда.

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Повторную трансплантацию сердца врачи медицинского центра Алмазова делали впервые, осознавая высокий уровень ответственности, рассказал заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии №3 Вадим Гребенник.

Он также сообщил, что операция длилась больше четырех часов и прошла успешно. В России насчитывается лишь несколько подобных операций.

Ранее врачи Британского фонда сердца сообщили, что главным симптомом сердечного приступа является дискомфорт в груди, которые не проходит и распространяется на другие части тела. Среди других признаков приступа - тошнота, головокружение или одышка, внезапное чувство тревоги.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
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