Украинцы жалуются на последствия вакцинации от коронавируса

Речь идет о 1045 сообщениях о неблагоприятных случаях после вакцинации. Все случаи за исключением двух были зафиксированы после введения препарата Covishied, по одному случаю – после вакцинации препаратами CoronaVac и Pfizer.

Напомним, первая партия вакцины Pfizer прибыла в объеме 117 тысяч доз на Украину 16 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ. Поставку Украина получила бесплатно в рамках механизма COVAX.

