Украинцы жалуются на последствия вакцинации от коронавируса

От украинцев поступило более 1 тысячи сообщений о побочных эффектах после вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба Государственного экспертного центра при Минздраве Украины.

Первая партия вакцины Pfizer прибыла на Украину

Речь идет о 1045 сообщениях о неблагоприятных случаях после вакцинации. Все случаи за исключением двух были зафиксированы после введения препарата Covishied, по одному случаю – после вакцинации препаратами CoronaVac и Pfizer.

Напомним, первая партия вакцины Pfizer прибыла в объеме 117 тысяч доз на Украину 16 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ. Поставку Украина получила бесплатно в рамках механизма COVAX.

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ФОТО: sobyanin.ru
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