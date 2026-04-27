Куда обращаться при некачественных косметологических услугах
Некоторые потребители при нарушениях не всегда жалуются в правоохранительные органы, что можно считать безответственным поведением, заявил НСН Алексей Койтов.
Если косметолог навредил своими услугами, человеку необходимо обращаться в полицию, чтобы было возбуждено уголовное дело, заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов в пресс-центре НСН.
«Люди должны перепроверять «специалистов», которых к себе подпускают. Проверяйте документы человека, его образование, лицензии. Надо же заботиться о своей жизни. А если такие «специалисты» угробили кого-то или навредили, конечно, должен быть публичный процесс. Надо подавать в суд, если вам что-то испортили, навредили и так далее. Необходимо писать заявление в полицию, привлекать людей», - отметил он.
С ним согласился председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.
«Конечно, в таких случаях надо обращаться в правоохранительные органы. У нас некоторые потребители при нарушениях не всегда жалуются. Если вы пострадали, но прошли мимо, это значит, что несколько десятков человек после вас тоже пострадают, а кто-то может и умереть», - добавил он.
Объем рынка косметологических инъекций в 2025 году составил 59 млрд рублей, при этом объем незаконного обращения продукции, по оценкам экспертов уже превышает 10 млрд рублей и ежегодно увеличивается примерно на 20%. Нелегальные биоревитализанты, филлеры и ботулотоксины свободно продаются на маркетплейсах. Также увеличились продажи временных пломб, накладных виниров и фальшивых брекетов на российских маркетплейсах, в первом квартале 2026 года взлетели на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За три месяца пользователи оформили более 150 тысяч заказов на сумму свыше 39 миллионов рублей. Количество обращений из-за осложнений после процедур «домашней красоты» выросло на 64% по сравнению с предыдущим годом.
