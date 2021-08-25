Учёный заявил о грядущем появлении нового «суперкоронавируса»
Иммунолог Сай Редди из Высшей технической школы Цюриха предупредил, что более опасный вариант COVID-19 появится уже в следующем году, сообщает РИА Новости.
По его словам, штаммы SARS-CoV-2 «бета» из Южной Африки и бразильский «гамма» уже мутировали, что позволяет им частично избегать антител, а в следующей фазе они будут ещё заразнее. Также он предположил, что штамм «дельта приобретет способность обходить иммунитет.
Новый вариант Редди назвал «COVID-22» и заявил, что он «может быть даже хуже, чем то, что мы испытываем сейчас». Учёный считает, что распознать его необходимо как можно раньше, чтобы успеть адаптировать вакцины.
Ранее учёные из Медицинской школы Университета Вашингтона в американском Сент-Луисе нашли антитело, которое способно нейтрализовать все известные варианты коронавируса, сообщает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru