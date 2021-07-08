Учёный рассказал об условиях содержания пациентов с COVID-19
Доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов заявил, что в больницах обязательно должны быть кондиционеры.
По его словам, всякий больной с высокой температурой тяжело переносит жару, поэтому ему необходимо «охладиться», для чего в коронавирусных палатах температура воздуха должна быть в пределах +20-25 градусов.
Эксперт также отметил, что на течение болезни плохо влияет и высокая влажность, из-за которой человек не может остыть и всё время потеет.
«Для положительного результата лечения важно поддерживать гомеостаз – постоянные условия по температуре и влажности для организма. Комфортные условия в помещении: температура – +20-25 градусов, влажность воздуха – 30-40%», – рассказал Нетёсов в эфире «Радио 1».
Учёный добавил, что для пациентов с коронавирусом также важно достаточное поступление кислорода, поэтому либо следует использовать кислородные маски, либо держать окна в палате открытыми. Кроме того, необходимо сбалансированное питание, а также обильное питьё, которое помогает выводить токсины.
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