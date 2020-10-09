Учёные выяснили, как долго сохраняется иммунитет к COVID-19

Иммунологи из США и Канады выяснили, что антитела к коронавирусу сохраняются у переболевших не менее чем на три месяца. Результаты исследований опубликованы в журнале Science Immunology.

Учёные провели два исследования. В первом американские иммунологи изучали образцы крови 343 пациентов больницы в Массачусетсе, перенесших среднюю и тяжёлую форму коронавирусной инфекции. Анализы были проведены через 4 месяца после появления первых симптомов COVID-19. В большинстве образцов были обнаружены антитела. Отмечается, что у этих пациентов симптомы коронавируса сохранялись как минимум в течение двух недель. Лишь в трёх образцах крови антител не обнаружили. Исследователи предполагают, что в течение четырёх месяцев человек, уже перенесший инфекцию, может защищён от повторного заражения.

Иммунологи из Канады в ходе второго исследования изучали биоматериал 402 бывших пациентов госпиталя в Торонто. Учёные выяснили, что более трёх месяцев антитела к инфекции оставались на высоком уровне. Максимальный зафиксированный срок их сохранения составил 115 дней.

Впервые исследователи обнаружили антитела к коронавирусу в слюне пациентов. Учёные считают, что открытие позволит использовать слюну для проведения альтернативных анализов на наличие антител к новой инфекции.

