Учёные обнаружили у COVID-19 признаки хронического заболевания

Нидерландские и бельгийские учёные установили, что коронавирус может трансформироваться в хроническое заболевание. Результаты исследований опубликованы на сайте Междисциплинарного института цифровых публикаций (MDPI).

Эксперты наблюдали за восстановлением пациентов, переболевших лёгкой формой коронавирусной инфекции и проходивших амбулаторное лечение. В исследованиях участвовали 1837 человек, средний возраст пациентов — 47 лет.

Учёные отмечают, что испытуемые в течение трёх месяцев жаловались на последствия болезни. Усталость продолжали испытывать 98% участников исследований, 90% сообщали о мышечной слабости, 88% — о проблемах со сном, а 87% жаловались на боли. При этом 86% пациентов до перенесённого COVID-19 не имели проблем со здоровьем.

Как заявляют эксперты, вирус может давать осложнения даже через несколько недель или месяцев после болезни. При этом каждый третий пациент в той или иной степени нуждается в постороннем уходе.

Авторы исследования считают, что его результаты говорят о недостаточной реабилитации пациентов с лёгкой формой коронавируса, так как интенсивная помощь оказывается больным с тяжёлой формой COVID-19.

Учёные предлагают считать хроническими больными пациентов, которые 12 и более недель жалуются на последствия вируса. Отмечается, что для таких больных необходимы особые методы реабилитации, поскольку в будущем они могут значительно повысить нагрузку на мировое здравоохранение.

