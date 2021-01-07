Учёные обнаружили у COVID-19 признаки хронического заболевания
Нидерландские и бельгийские учёные установили, что коронавирус может трансформироваться в хроническое заболевание. Результаты исследований опубликованы на сайте Междисциплинарного института цифровых публикаций (MDPI).
Эксперты наблюдали за восстановлением пациентов, переболевших лёгкой формой коронавирусной инфекции и проходивших амбулаторное лечение. В исследованиях участвовали 1837 человек, средний возраст пациентов — 47 лет.
Учёные отмечают, что испытуемые в течение трёх месяцев жаловались на последствия болезни. Усталость продолжали испытывать 98% участников исследований, 90% сообщали о мышечной слабости, 88% — о проблемах со сном, а 87% жаловались на боли. При этом 86% пациентов до перенесённого COVID-19 не имели проблем со здоровьем.
Как заявляют эксперты, вирус может давать осложнения даже через несколько недель или месяцев после болезни. При этом каждый третий пациент в той или иной степени нуждается в постороннем уходе.
Авторы исследования считают, что его результаты говорят о недостаточной реабилитации пациентов с лёгкой формой коронавируса, так как интенсивная помощь оказывается больным с тяжёлой формой COVID-19.
Учёные предлагают считать хроническими больными пациентов, которые 12 и более недель жалуются на последствия вируса. Отмечается, что для таких больных необходимы особые методы реабилитации, поскольку в будущем они могут значительно повысить нагрузку на мировое здравоохранение.
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