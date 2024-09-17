Ученые выяснили, что три чашки кофе в день снижают риск диабета и инсульта
Китайские ученые из Университета Сучжоу выяснили, что регулярное употребление умеренного количества кофеина и кофе может оказывать защитное действие против развития множественных кардиометаболических заболеваний, включая диабет второго типа, инсульт и ишемическую болезнь сердца. Соответствующее исследование опубликовано в научном издании Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
Согласно данным, по сравнению с теми, кто не пьет кофе вообще, употребление трех кружек в день снижает риск развития кардиометаболической мультиморбидности (КМ, появления в организме двух хронических болезней, связанных с обменом веществ и сердечно-сосудистой системой) на 48,1%. Выводы были основаны на анализе медицинских данных более 172 тысяч человек проекта UK Biobank.
Специалисты также указали, что привычка пить кофе каждый день может буквально спасти жизнь, так как у пациентов с КМ риск летального исхода от любых причин повышается в четыре-семь раз по сравнению со здоровыми людьми.
Ранее врач-диетолог Анна Белоусова рассказала в разговоре с НСН, что здоровый человек может съедать до целой плитки шоколада в день, но выбирать лучше горький вариант, который не теряет функции сильнейшего антидепрессанта, передает «Радиоточка НСН».
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