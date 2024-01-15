Ученый заявила, что у оптимистов иммунитет в принципе лучше, чем у пессимистов
Профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины Галина Идова рассказала «Газете.Ru», что у оптимистов иммунитет лучше, чем у пессимистов.
По ее словам, различные эмоции оказывают влияние на иммунную функцию. Обычно это влияние носит кратковременный характер, но паттерн сохраняется и при разном взгляде на жизнь.
Идова отметила, что у оптимистов в принципе больше T-хелперов, которые помогают функционировать другим иммунным клеткам, и естественных киллеров, так как они чаще испытывают положительные эмоции по жизни. У пессимистов их количество наоборот снижено из-за депрессивного паттерна поведения, добавила ученый.
Ранее стало известно, что в 2023 году спрос на онлайн-психологов в России вырос более чем в 1,5 раза, отмечает RT.
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