Ученый заявила, что у оптимистов иммунитет в принципе лучше, чем у пессимистов

По ее словам, различные эмоции оказывают влияние на иммунную функцию. Обычно это влияние носит кратковременный характер, но паттерн сохраняется и при разном взгляде на жизнь.

Идова отметила, что у оптимистов в принципе больше T-хелперов, которые помогают функционировать другим иммунным клеткам, и естественных киллеров, так как они чаще испытывают положительные эмоции по жизни. У пессимистов их количество наоборот снижено из-за депрессивного паттерна поведения, добавила ученый.

Ранее стало известно, что в 2023 году спрос на онлайн-психологов в России вырос более чем в 1,5 раза, отмечает RT.

