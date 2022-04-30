Ученые разработали приложение для определения болезни Альцгеймера
Определить болезнь Альцгеймера, СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) или другие неврологические расстройства теперь можно с помощью специального приложения для смартфонов. Его разработали исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего, сообщает портал Science Daily.
Сделать скрининг позволят запись крупного плана глаз. Отслеживать изменения в размере зрачка человека приложению помогает датчик ближнего инфракрасного излучения для распознавания лиц и фронтальная камера. Эта метрика формирует оценку когнитивного состояния пользователя, пишет Газета.ru.
По мнению ученых, разработка приложения делает анализ более доступным, однако исследователи напоминают, что окончательные выводы о диагнозе должен делать специалист.
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