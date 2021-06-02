Ученые рассказали, как есть фрукты, чтобы снизить риск диабета
У тех, кто ест цельные фрукты, шансы заболеть диабетом меньше. Для фруктовых соков такой связи не было выявлено. К такому выводу пришли австралийские ученые из университета Эдит Коун в Перте. Результаты исследования опубликованы в журнале международного Эндокринологического общества The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
Ученые подсчитали, что у людей, съедающих как минимум две порции фруктов в день, вероятность развития диабета второго типа на 36 процентов ниже, чем у тех, кто потребляет менее половины порции. При этом для соков такой закономерности не было выявлено.
В исследовании были использованы данные 7675 участников. Была использована информация о потреблении фруктов и фруктовых соков, взятая из опросников, а также о развитии диабета среди участников в последующие пять лет.
«Вероятно, это связано с тем, что сок, как правило, содержит намного больше сахара и меньше клетчатки, чем цельные фрукты», - объясняется в исследовании.
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