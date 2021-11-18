Ученые определили идеальную продолжительность объятий

Для того, чтобы объятия были приятными, необходимо осуществлять тактильный контакт более одной секунды. Об этом рассказали ученые из Университета Голдсмит.

В ходе исследования они попытались определить, как объятия влияют на настроение. В эксперименте приняли участие 48 человек. Им нужно было обнимать одного и того же человека в течение одной, пяти или 10 секунд. Испытуемые осуществляли два вида объятий: «крест-накрест» и «шея-талия».

Глаза у участников эксперимента были завязаны. Это делалось для того, чтобы избежать визуальной связи, которая могла бы повлиять на ощущения испытуемых от прикосновений. После окончания исследования людям было предложено заполнить анкеты, в которых они рассказывали о том, какие именно объятия были «контролируемыми», «приятными» или «возбуждающими».