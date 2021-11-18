Ученые определили идеальную продолжительность объятий
Для того, чтобы объятия были приятными, необходимо осуществлять тактильный контакт более одной секунды. Об этом рассказали ученые из Университета Голдсмит.
В ходе исследования они попытались определить, как объятия влияют на настроение. В эксперименте приняли участие 48 человек. Им нужно было обнимать одного и того же человека в течение одной, пяти или 10 секунд. Испытуемые осуществляли два вида объятий: «крест-накрест» и «шея-талия».
Глаза у участников эксперимента были завязаны. Это делалось для того, чтобы избежать визуальной связи, которая могла бы повлиять на ощущения испытуемых от прикосновений. После окончания исследования людям было предложено заполнить анкеты, в которых они рассказывали о том, какие именно объятия были «контролируемыми», «приятными» или «возбуждающими».
«Результаты показали, что продолжительность может влиять на восприятие контакта: односекундные объятия были оценены как менее приятные, остальные казались людям более «теплыми». Однако исследователи не обнаружили разницы в оценках приятности между 5-секундными и 10-секундными объятиями», - отмечается в исследовании.
В эксперименте ученые также определили, что положение рук не оказывало никакого эффекта именно на ощущение приятности.
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