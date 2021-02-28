Ученые: Острый перец на четверть снижает риск смерти
В американской кардиологической ассоциации пришли к выводу, что регулярное потребление острого перца уменьшает риск смертности на четверть. Об этом сообщает Express со ссылкой на исследование.
Ученые провели исследование о влиянии пищевых привычек на возникновение различных заболеваний и наступление смерти. В эксперименте приняли участие более чем 570 тысяч человек в США, Иране, Италии, Китае. Исследователи анализировали их данные о здоровье и рацион.
Эксперты сделали вывод, что люди, которые часто едят перец чили, на 26 процентов реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, на 23 процента - от рака. У них также на 25 процентов ниже риск умереть от других причин, считают ученые.
Такие результаты они объясняют противовоспалительным, антиоксидантным, противоопухолевым действием перца чили, а также его способностью влиять на уровень глюкозы в крови.
Ученые готовы к новым исследованиям, чтобы определить полезную для здоровья норму потребления перца чили.
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