Ученые: Острый перец на четверть снижает риск смерти

Ученые провели исследование о влиянии пищевых привычек на возникновение различных заболеваний и наступление смерти. В эксперименте приняли участие более чем 570 тысяч человек в США, Иране, Италии, Китае. Исследователи анализировали их данные о здоровье и рацион.

Эксперты сделали вывод, что люди, которые часто едят перец чили, на 26 процентов реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, на 23 процента - от рака. У них также на 25 процентов ниже риск умереть от других причин, считают ученые.

Такие результаты они объясняют противовоспалительным, антиоксидантным, противоопухолевым действием перца чили, а также его способностью влиять на уровень глюкозы в крови.

Ученые готовы к новым исследованиям, чтобы определить полезную для здоровья норму потребления перца чили.

