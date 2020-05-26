Названы продукты, способные облегчить боль

Врачи перечислили продукты, которые могут облегчить боль. Перечень в беседе с "Аргументами и фактами" озвучил врач-невролог клиники лечения боли ГКБ им. В. В. Виноградова Петр Соков.

Специалист подчеркнул, что лидером среди съедобных обезболивающих является перец чили - все благодаря содержащемуся в нем веществу капсаицину. Соков подчеркнул, что блюда с большим количеством этого продукта может отвлечь от боли, так как от рецепторов, которые посылают сигналы о боли, мозг переключится на сильное чувство жжения во рту.

Кроме того, по словам эксперта, к самым популярным средств лечения головной боли относится кофе. При этом, он сделал акцент на том, что бодрящий напиток улучшит ситуацию лишь в случае пониженного артериального давления

Также в качестве популярного народного средства обезболивания врач-невролог клиники лечения боли ГКБ им. В. В. Виноградова упомянул коньяк. Однако Петр Соков отметил, что это "обезболивающее" действует кратковременно - за счет расслабления сосудов.