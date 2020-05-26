Названы продукты, способные облегчить боль
Врачи перечислили продукты, которые могут облегчить боль. Перечень в беседе с "Аргументами и фактами" озвучил врач-невролог клиники лечения боли ГКБ им. В. В. Виноградова Петр Соков.
Специалист подчеркнул, что лидером среди съедобных обезболивающих является перец чили - все благодаря содержащемуся в нем веществу капсаицину. Соков подчеркнул, что блюда с большим количеством этого продукта может отвлечь от боли, так как от рецепторов, которые посылают сигналы о боли, мозг переключится на сильное чувство жжения во рту.
Кроме того, по словам эксперта, к самым популярным средств лечения головной боли относится кофе. При этом, он сделал акцент на том, что бодрящий напиток улучшит ситуацию лишь в случае пониженного артериального давления
Также в качестве популярного народного средства обезболивания врач-невролог клиники лечения боли ГКБ им. В. В. Виноградова упомянул коньяк. Однако Петр Соков отметил, что это "обезболивающее" действует кратковременно - за счет расслабления сосудов.
Ранее НСН писала, что самым полезным продуктом для здоровья сердца являются грецкие орехи. Об этом в интервью газете La Vanguardia заявила доктор медицинских наук в Гарвардской школе общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферр.
Она подчеркнула, что эти орехи отличает от других большое количество альфа-линоленовой кислоты. Кроме того, доктор отметила противовоспалительные и антиоксидантные свойства продукта. После употребления грецких орехов улучшаются и показатели холестерина. Ферре подчеркнула, что регулярное употребление орехов способно предотвратить развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также улучшить липидный профиль, сообщает РИА ФАН.
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