Ученые назвали способ продлить жизнь на треть

Отказ от плотного позднего ужина и снижение количества потребляемых калорий может увеличить продолжительность жизни на треть, сообщает Express со ссылкой на исследование.

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Как выяснили ученые, стоит пересмотреть график питания — сделать завтрак и обед более обильными, а ужинать меньшими порциями и немного раньше привычного. Это может противодействовать воспалительным процессам, возникающим при старении.

Также продлевает жизнь ограничение калорий. Вышеприведенные способы улучшения состояния здоровья не зависят от массы тела.

Напомним, пешие прогулки в течение двух часов в неделю могут продлить жизнь человека на шесть-восемь лет.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Здоровое Питание
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