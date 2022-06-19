Ученые назвали способ продлить жизнь на треть
Отказ от плотного позднего ужина и снижение количества потребляемых калорий может увеличить продолжительность жизни на треть, сообщает Express со ссылкой на исследование.
Как выяснили ученые, стоит пересмотреть график питания — сделать завтрак и обед более обильными, а ужинать меньшими порциями и немного раньше привычного. Это может противодействовать воспалительным процессам, возникающим при старении.
Также продлевает жизнь ограничение калорий. Вышеприведенные способы улучшения состояния здоровья не зависят от массы тела.
Напомним, пешие прогулки в течение двух часов в неделю могут продлить жизнь человека на шесть-восемь лет.
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