Ученые назвали потливость симптомом болезни Паркинсона
Чрезмерное потоотделение без причин может свидетельствовать о развитии болезни Паркинсона, пишет Express со ссылкой на данные Американской ассоциации болезни Паркинсона (APDA).
Врачи добавили, что при отсутствии лечения потливость прогрессирует. Чаще всего этот симптом появляется ещена начальных стадиях заболевания. При этом потоотделение в большинстве случаев затрагивает верхнюю часть тела.
Основными признаками развития болезни Паркинсона является тремор и нарушение походки, искажение и замедление активных движений. Это происходит из-за разрушения нейронов мозга.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru