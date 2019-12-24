Малышева прокомментировала проблемы Кудрявцевой с грудными имплантами

«Имплант должен иметь все сертификаты и разрешения, которые требует закон РФ — это, прежде всего, разрешение Росздравнадзора и других контролирующих организаций», - приводит ее комментарий «Газета.ру».

Телеведущая Лера Кудрявцева во вторник рассказала своим подписчикам в «Инстаграме», что у нее лопнул грудной имплант, установленный 15 лет назад. Из-за этого ей пришлось перенести срочную операцию по удалению силиконовых вставок.

Малышева со своей стороны отметила, что вживление грудных имплантов – безопасная операция, но даже она сопровождается рисками.

Импанты обычно прочные, и их травматизация – очень редкий случай, заявил телеканалу «360» пластический хирург Амжад Аль-Юсеф. По его мнению, такое может произойти либо при сильном воздействии извне, либо из-за брака при производстве.

