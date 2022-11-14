Исследование: Ученые изучили влияние курящих родителей на развитие зависимости у детей
Специалисты Школы медсестер Пенсильвании и Медицинской школы Перельмана, Темплского университета и Медицинской школы Роберта Вуда Джонсона проанализировали вероятность влияния никотиновой зависимости родителей на ее дальнейшее формирование у их детей. Результаты исследования приведены в статье Medical Xpess.
Сообщается, что исследователи изучили модель при помощи подопытных крыс. Животным вводили никотин на протяжении 60 дней. После рождения их детенышей ученые отметили, что те оказались более подверженными самостоятельному употреблению никотина. Указано, что данный эффект отмечался и у самок, и у самцов.
Также у потомства мужского пола чаще прогрессировали расстройства памяти и тревожность. Авторы исследования объяснили такой эффект воздействием на гены гиппокампа — мозговой области, ответственной за память и обучение. Ключевым участником процесса стал ген Satb2, имеющий значение для развития нервной системы. У принимающих никотин потомков-самцов сокращался уровень Satb2 в мозгу, что и влекло за собой снижение когнитивных способностей. Отмечается, что полученные выводы перекликаются с данными проведенных ранее исследований воздействия никотина на людей.
Ранее руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе оценил вероятность рака легких от курения обычных и электронных сигарет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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