Ученые: два киви в день улучшают настроение при дефиците витамина C
Ученые из Университета Отаго пришли к выводу, что ежедневное употребление киви сможет улучшить настроение и поддержать психическое здоровье людей, пишет издание British Journal of Nutrition (BJN).
По мнению исследователей, всего за четыре дня употребления киви у человека с недостатком витамина С улучшиться настроение.
Ранее ученые из австралийского университета Квинсленда выяснили, что наличие кошки в доме увеличивает риск развития шизофрении, напоминает «Радиоточка НСН». Специалисты проанализировали около 17 исследований ученых из 11 стран мира, и, согласно их заключению, у 25-летних владельцев кошек вероятность появления шизофрении в два раза выше, чем у людей, у которых нет питомца.
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