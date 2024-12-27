У российских мужчин становится популярным увеличение плеч с помощью филлеров
В Росси среди мужчин набирает популярность процедура по увеличению плеч с помощью филлеров, сообщают «Известия» со ссылкой на врача-косметолога Скандинавского центра здоровья Светлану Гирину.
По ее словам, такая манипуляция не всегда оправданна, так как не решает проблемы с физической формой. Для эффективного увеличения объема плеч при помощи филлеров потребуется значительное количество материала.
Гирина отметила, что эффект после процедуры по увеличению плеч может исчезнуть через год или раньше, в зависимости от особенностей организма.
Ранее в отрасли заявили о росте желающих себя «переделать», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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