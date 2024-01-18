Туберкулез обнаружили у школьника в Санкт-Петербурге

Отмечается, что специалисты уже завершили дезинфекцию учебного заведения.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что заболеваемость туберкулезом в России снизилась в два раза за последние десять лет, отмечает «Радиоточка НСН». Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения исключила Российскую Федерацию из списка стран с высоким бременем туберкулеза.

