Туберкулез обнаружили у школьника в Санкт-Петербурге

Туберкулез в закрытой форме выявили у школьника в Санкт-Петербурге, сообщил комитет по здравоохранению.

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Отмечается, что специалисты уже завершили дезинфекцию учебного заведения.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что заболеваемость туберкулезом в России снизилась в два раза за последние десять лет, отмечает «Радиоточка НСН». Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения исключила Российскую Федерацию из списка стран с высоким бременем туберкулеза.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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