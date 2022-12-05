Центр онкопомощи открылся в Калужской области
В Кирове Калужской области открыли центр амбулаторной онкологической помощи. Он будет принимать пациентов с южных районов региона, сообщил в губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале.
По его словам, теперь больные с онкологией смогут получать химиотерапию ближе к дому, им не нужно будет ехать в Калугу.
Новый центр сможет обслуживать 140 тысяч жителей Кировского, Людиновского, Жиздринского, Хвастовичского, Барятинского, Куйбышевского и Спас-Деменского районов. В центре также будет проводиться диагностика.
Центр открыт в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Это уже третий центр амбулаторной онкопомощи в Калужской области. На ремонт помещений, закупку мебели, 124 единиц нового оборудования, включая аппарат УЗИ, маммограф, прибор для эндоскопических исследований, были выделены бюджетные средства.
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