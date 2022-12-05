Центр онкопомощи открылся в Калужской области

В Кирове Калужской области открыли центр амбулаторной онкологической помощи. Он будет принимать пациентов с южных районов региона, сообщил в губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

По его словам, теперь больные с онкологией смогут получать химиотерапию ближе к дому, им не нужно будет ехать в Калугу.