Центр онкопомощи открылся в Калужской области

В Кирове Калужской области открыли центр амбулаторной онкологической помощи. Он будет принимать пациентов с южных районов региона, сообщил в губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

По его словам, теперь больные с онкологией смогут получать химиотерапию ближе к дому, им не нужно будет ехать в Калугу.

Загрутдинов: Новый корпус детской больницы святого Владимира построят в 2023 году

Новый центр сможет обслуживать 140 тысяч жителей Кировского, Людиновского, Жиздринского, Хвастовичского, Барятинского, Куйбышевского и Спас-Деменского районов. В центре также будет проводиться диагностика.

Центр открыт в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Это уже третий центр амбулаторной онкопомощи в Калужской области. На ремонт помещений, закупку мебели, 124 единиц нового оборудования, включая аппарат УЗИ, маммограф, прибор для эндоскопических исследований, были выделены бюджетные средства.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба правительства Калужской области
ТЕГИ:МедицинаКалужская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры