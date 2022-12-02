Загрутдинов: Новый корпус детской больницы святого Владимира построят в 2023 году

Новый корпус детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках будет готов к концу следующего года. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, его оснастят по последнему слову техники, помимо современного медицинского оборудования, способствовать лечению будет и специальная среда, которую создадут в больнице. «Для несовершеннолетних пациентов в корпусе будут организованы многочисленные игровые пространства. А на всех этажах будут открыты Family room – комнаты отдыха для родителей. Также на каждом этаже предусмотрены отдельные помещения для общения пациентов с врачами. Специальные зоны отдыха обустроят и для медицинского персонала», - отметил глава департамента.

«В новом здании будет 482 койки, что позволит значительно увеличить мощность Детской больницы св. Владимира, в т.ч. за счет внедрения технологий стационара кратковременного пребывания и дневного стационара», - подчеркнул Загрутдинов.

Он также рассказал, что в новом корпусе есть всё необходимое для комфортного совместного пребывания ребёнка и мамы. В частности, предусмотрены отдельные удобные кровати для мам, в каждой палате – душ и телевизор. Будут и палаты самостоятельного пребывания для детей более старшего возраста – так называемые подростковые палаты.

