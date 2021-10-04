Центр хронических болезней откроется в Сколкове в конце 2023 года

Новый шестиэтажный корпус площадью около 14 тысяч квадратных метров сможет принимать до 16,5 тысяч пациентов в год.

«Здесь расположатся дневной и круглосуточный стационары, отделение для немобильных пожилых пациентов с хроническими заболеваниями, отделение стационарной общей реабилитации, детское отделение для детей с орфанными заболеваниями. Центр будет специализироваться на паллиативной и гериатрической помощи, сестринском уходе, психотерапии и медицинской реабилитации», – уточнил генеральный директор Фонда Международного медицинского кластера Ильдар Хайруллин.

В центре также будут функционировать залы для групповых занятий физкультурой, йогой и медитацией, открыты помещения для физиотерапии, арт-терапии и эрготерапии.

В целом, в рамках проекта ММК в Сколкове планируется строительство медицинских объектов общей площадью до 860 тысяч квадратных метров.

