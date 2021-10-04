Центр хронических болезней откроется в Сколкове в конце 2023 года
Центр хронических болезней будет построен на территории Международного медицинского кластера в Сколкове в конце 2023 года. Такие сроки назвал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, проект клиники «Хадасса» из Израиля на территории ММК активно развивается.
«В августе этого года здесь открылся второй, Терапевтический корпус клиники, и уже создается проект следующего здания – Центра хронических болезней. Завершение строительства и открытие центра для первых посетителей запланировано на конец 2023 года», – рассказал Бочкарёв.
Новый шестиэтажный корпус площадью около 14 тысяч квадратных метров сможет принимать до 16,5 тысяч пациентов в год.
«Здесь расположатся дневной и круглосуточный стационары, отделение для немобильных пожилых пациентов с хроническими заболеваниями, отделение стационарной общей реабилитации, детское отделение для детей с орфанными заболеваниями. Центр будет специализироваться на паллиативной и гериатрической помощи, сестринском уходе, психотерапии и медицинской реабилитации», – уточнил генеральный директор Фонда Международного медицинского кластера Ильдар Хайруллин.
В центре также будут функционировать залы для групповых занятий физкультурой, йогой и медитацией, открыты помещения для физиотерапии, арт-терапии и эрготерапии.
В целом, в рамках проекта ММК в Сколкове планируется строительство медицинских объектов общей площадью до 860 тысяч квадратных метров.
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