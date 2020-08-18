Собянин рассказал о развитии Медицинского кластера в Сколково

Сергей Собянин осмотрел ход строительства терапевтического корпуса клиники Hadassah в Московском международном медицинском кластере (МММК) «Сколково». Как подчеркнул градоначальник, кластер продолжает развиваться и строиться. Сейчас работает клиника – диагностический центр Hadassah, рядом строится терапевтический корпус. Кроме того, по словам Собянина, в стадии проектирования находится еще четыре различных корпуса.

В пресс-службе столичной мэрии отметили, что в здании планируется открыть отделения хирургии, онкологии, лучевой терапии, а также радионуклидной диагностики. Мощность корпуса составит свыше 50 тысяч процедур в отделении онкологии. Хирургическое отделение рассчитано на 10 тысяч процедур в год. В корпусе будет развернуто 64 койки.

Добавим, сейчас завершено возведение основного каркаса здания терапевтического корпуса. Завершить строительство корпуса планируется в 2021 году.