Центр Гамалеи оценил долю полностью привитых от коронавируса россиян в 10%

В России полностью привиты от коронавируса около 10% граждан. Об этом сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин на конгрессе «Оргздрав 2021».

По его словам, динамика довольно низка, Россия лидером с точки зрения вакцинации не является.

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Он также отметил, что в странах, в которых вакцинировали более 50% населения – Израиль, Великобритания, США – наблюдается падение количества новых случаев и количества скончавшихся людей.

Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов рассказал, что часть населения из-за стресса по-прежнему отрицает существование коронавируса, а государство не может доходчиво объяснить людям, что вакцинироваться нужно всем. Об этом он заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КоронавирусВакцинация
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