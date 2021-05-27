Центр Гамалеи оценил долю полностью привитых от коронавируса россиян в 10%

В России полностью привиты от коронавируса около 10% граждан. Об этом сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин на конгрессе «Оргздрав 2021».

По его словам, динамика довольно низка, Россия лидером с точки зрения вакцинации не является.