Центр Гамалеи оценил долю полностью привитых от коронавируса россиян в 10%
В России полностью привиты от коронавируса около 10% граждан. Об этом сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин на конгрессе «Оргздрав 2021».
По его словам, динамика довольно низка, Россия лидером с точки зрения вакцинации не является.
Он также отметил, что в странах, в которых вакцинировали более 50% населения – Израиль, Великобритания, США – наблюдается падение количества новых случаев и количества скончавшихся людей.
Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов рассказал, что часть населения из-за стресса по-прежнему отрицает существование коронавируса, а государство не может доходчиво объяснить людям, что вакцинироваться нужно всем. Об этом он заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 039 / сут.
Умерли
120 тыс.+402 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 759 / сут.
- «Аэрофлот» отменил рейс из Москвы в Вильнюс
- Прошедшие полный курс вакцинации «Спутником V» перестают быть заразными
- Консульство Франции возобновляет выдачу краткосрочных виз в России
- Мемориал советским воинам осквернили в Молдавии
- Ракетные удары Израиля по Сектору Газа могут признать военным преступлением
- Air France вновь отменила рейс из Парижа в Москву
- Центр Гамалеи оценил долю полностью привитых от коронавируса россиян в 10%
- Учителям не нужно будет сдавать тест на коронавирус перед ЕГЭ
- ФСИН объяснила зарплату осужденных в 200 тысяч рублей
- Путин лично вручит госпремии 12 июня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru