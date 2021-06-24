Центр Чумакова подал заявку на участие в программе вакцин для беднейших стран

Центр им. Чумакова подал заявку на участие вакцины «КовиВак» в международной программе COVAX. Об этом заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель генерального директора по проектной деятельности и инновациям центра Константин Чернов.

Чернов отметил, что центр уже поставляет вакцину в другие страны по программе ВОЗ – например, вакцину против желтой лихорадки.