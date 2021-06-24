Центр Чумакова подал заявку на участие в программе вакцин для беднейших стран
Центр им. Чумакова подал заявку на участие вакцины «КовиВак» в международной программе COVAX. Об этом заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель генерального директора по проектной деятельности и инновациям центра Константин Чернов.
Чернов отметил, что центр уже поставляет вакцину в другие страны по программе ВОЗ – например, вакцину против желтой лихорадки.
Ранее аналогичную заявку подал Российский фонд прямых инвестиций для предоставления в другие страны вакцины «Спутник V».
Ранее сообщалось, что в Москве приостановлена запись на прививки от коронавируса вакциной «КовиВак» из-за того, что она закончилась.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+20 182 / сут.
Умерли
131 тыс.+568 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+13 505 / сут.
- Американский посол Салливан вернулся в Москву
- УЕФА решил отменить правило выездного гола
- Зеленский ввел в действие санкции против российских бизнесменов, чиновников и телеканалов
- Центр Чумакова подал заявку на участие в программе вакцин для беднейших стран
- Аналитический центр Москвы: Город спасается от жары с помощью мороженого и спорта
- Глава МИД Литвы назвал предложение Германии о саммите с Путиным безответственным
- СМИ: Вакцина от COVID-19 в виде жвачки может появиться в российских магазинах
- Премьер-министр Нидерландов отказался участвовать в саммите с Путиным
- Матвиенко: Ситуация с коронавирусом в России улучшится к октябрю
- Стало известно количество обнаруженных в России мутаций коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru