Центр Чумакова отгрузит 1 млн доз вакцины «КовиВак» до конца июня
Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова до конца месяца произведет и отгрузит 1 млн доз вакцины от коронавируса «КовиВак». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя центра.
«Поставки вакцины "КовиВак" от коронавирусной инфекции идут в соответствии с графиком, до конца июня мы произведём и отгрузим обещанный 1 млн доз вакцины», — цитирует сообщение RT.
Ранее стало известно, что в Москве приостановили запись на вакцинацию препаратом «КовиВак», напоминает Газета.ру. Столичные власти объяснили это тем, что вакцина закончилась, поставки препарата ожидаются на следующей неделе, отмечает телеканал «360».
В Минздраве России отметили, что дополнительные дозы вакцины «КовиВак» поступят в Москву в ближайшее время, сообщает РИА ФАН.
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