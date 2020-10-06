Цена на препарат от COVID-19 в России будет ниже, чем в других странах

Цена на лекарство от коронавируса в России будет самой низкой среди всех референтных стран. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

Как сообщает РИА Новости, на расширенном заседании ФАС в Крыму Артемьев сообщил журналистам, что предельная стоимость препарата будет устанавливаться на самом низком уровне среди цен в других странах, выявленных службой.

Лекарство «Авифавир», разработанное российскими учёными, стало первым препаратом в мире от нового вируса COVID-19. «Авифавир» зарегистрировали в Минздраве РФ в конце мая. Лекарство включено в разработанный ведомством список рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял о том, что в российских аптеках «Авифавир» будет стоить около восьми тысяч рублей.

Кроме того, глава ФАС рассказал о ценах на российскую вакцину от COVID-19. По его словам, препарат будет стоить не более 1 тысячи рублей за одну дозу.

Российская вакцина «Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавирусной инфекции. Препарат разработали в исследовательском центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ФАСВакцинаКоронавирус
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