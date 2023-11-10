Целый глаз впервые в мире пересадили человеку в США
Медики в США впервые в истории осуществили пересадку человеку целого глаза. Как сообщает Reuters, пациентом стал 46-летний военный ветеран из южного штата Арканзас. Мужчина серьёзно пострадал при ударе током. Помимо левого глаза он лишился носа, губы, передних зубов, часть щеки. Также у него был повреждён подбородок до кости.
Операцию провела бригада хирургов медицинского центра Лангона при Нью-Йоркском университете. Пострадавшему пересадили кроме глаза ещё и часть лица. Хирургические манипуляции были проведены ещё в конце мая, однако о результатах объявлено только сейчас.
Трансплантированный глаз продемонстрировал важные признаки здоровья – у него функционируют кровеносные сосуды, а также сетчатка. Хотя, пока не ясно, сможет ли пациент видеть новым глазом.
Операция по пересадке глаза и части лица продолжалась почти сутки, в ней принимали участие 140 медиков – хирурги и другие специалисты. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», врачи считают, что это достижение откроет новые возможности для лечения нарушений зрения.
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