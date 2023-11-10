Целый глаз впервые в мире пересадили человеку в США

Медики в США впервые в истории осуществили пересадку человеку целого глаза. Как сообщает Reuters, пациентом стал 46-летний военный ветеран из южного штата Арканзас. Мужчина серьёзно пострадал при ударе током. Помимо левого глаза он лишился носа, губы, передних зубов, часть щеки. Также у него был повреждён подбородок до кости.

Операцию провела бригада хирургов медицинского центра Лангона при Нью-Йоркском университете. Пострадавшему пересадили кроме глаза ещё и часть лица. Хирургические манипуляции были проведены ещё в конце мая, однако о результатах объявлено только сейчас.