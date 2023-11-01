В США умер второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи

Второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи умер спустя примерно шесть недель после трансплантации. Об этом сообщили в медицинском центре Мэрилендского университета в США.

В США пациент умер через два месяца после пересадки ему сердца свиньи

«С глубоким прискорбием мы сообщаем о кончине Лоренса Фосетта ... которому была проведена вторая в мире трансплантация сердца от генетически модифицированной свиньи», — отметили в организации.

Как уточнили в медцентре, 58-летний Фосетт страдал терминальной стадией сердечной недостаточности, пишет RT. Из-за этого традиционная пересадка сердца была невозможна. После операции мужчина прожил около шести недель, у него наблюдался «значительный прогресс», пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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