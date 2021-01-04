Три волны коронавируса после праздников ожидают в Санкт-Петербурге

Как сообщалось, театры Санкт-Петербурга будут открыты для зрителей с 7 января 2021 года. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте администрации города.

Отмечается, что соответствующие изменения внесены в постановление о мерах по противодействию распространению коронавируса.

