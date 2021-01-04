Три волны коронавируса после праздников ожидают в Санкт-Петербурге

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о новых волнах COVID-19, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на вице-губернатора Евгения Елина.

«С койками у нас сейчас все спокойно. Ждем после окончания праздников три новые волны», — сообщил он. Елин призвал горожан соблюдать ограничения и отнестись к ситуации более ответственно.

В Петербурге начался период жестких эпидограничений

Как сообщалось, театры Санкт-Петербурга будут открыты для зрителей с 7 января 2021 года. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте администрации города.

Отмечается, что соответствующие изменения внесены в постановление о мерах по противодействию распространению коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусСанкт-Петербург
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