Только в семи странах мира качество воздуха соответствует рекомендациям ВОЗ

Так, самым грязным воздух оказался в Пакистане, Бангладеше и Индии. В этих странах содержание микроскопических твердых частиц превышает норму ВОЗ более чем в десять раз.

Странами с самым чистым воздухом стали Австралия, Гренада, Исландия, Маврикий, Новая Зеландия, Финляндия и Эстония.

Ранее стало известно, что правительство Финляндии собирается запретить сбрасывать убранный снег в Балтийское море, чтобы не загрязнять его, отмечает RT.

