Только в семи странах мира качество воздуха соответствует рекомендациям ВОЗ
Лишь в семи странах мира качество воздуха соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, следует из отчета аналитиков швейцарской компании IQAir.
Так, самым грязным воздух оказался в Пакистане, Бангладеше и Индии. В этих странах содержание микроскопических твердых частиц превышает норму ВОЗ более чем в десять раз.
Странами с самым чистым воздухом стали Австралия, Гренада, Исландия, Маврикий, Новая Зеландия, Финляндия и Эстония.
Ранее стало известно, что правительство Финляндии собирается запретить сбрасывать убранный снег в Балтийское море, чтобы не загрязнять его, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru