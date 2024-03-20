Только в семи странах мира качество воздуха соответствует рекомендациям ВОЗ

Лишь в семи странах мира качество воздуха соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, следует из отчета аналитиков швейцарской компании IQAir.

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Так, самым грязным воздух оказался в Пакистане, Бангладеше и Индии. В этих странах содержание микроскопических твердых частиц превышает норму ВОЗ более чем в десять раз.

Странами с самым чистым воздухом стали Австралия, Гренада, Исландия, Маврикий, Новая Зеландия, Финляндия и Эстония.

Ранее стало известно, что правительство Финляндии собирается запретить сбрасывать убранный снег в Балтийское море, чтобы не загрязнять его, отмечает RT.

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ФОТО: ТАСС / AP Photo / Pavel Golovkin
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