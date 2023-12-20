Дизайнер Лебедев назвал СССР экологическим раем

Он вспомнил, что в детстве часто сдавал бутылки и макулатуру, а в магазины ходил со своей сумкой. По его словам, в Советском Союзе старались не пользоваться многоразовой тарой.

«Был совершенно экологический рай, о котором сегодня можно только мечтать», - сказал дизайнер в своем выпуске новостей в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев раскритиковал привычку россиян «потреблять как не в себя». Он считает, что такая практика пришла в РФ из Европы с распадом СССР.

Ранее дизайнер назвал Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова) своими любимыми пранкерами, отмечает «Радиоточка НСН».

