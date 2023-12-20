Дизайнер Лебедев назвал СССР экологическим раем
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что в СССР была культура многоразового потребления.
Он вспомнил, что в детстве часто сдавал бутылки и макулатуру, а в магазины ходил со своей сумкой. По его словам, в Советском Союзе старались не пользоваться многоразовой тарой.
«Был совершенно экологический рай, о котором сегодня можно только мечтать», - сказал дизайнер в своем выпуске новостей в соцсети «ВКонтакте».
Лебедев раскритиковал привычку россиян «потреблять как не в себя». Он считает, что такая практика пришла в РФ из Европы с распадом СССР.
Ранее дизайнер назвал Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова) своими любимыми пранкерами, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru