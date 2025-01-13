«Трезвыми и с людьми рядом!»: Мясников дал совет, как безопасно окунуться в прорубь

Окунаться в прорубь нужно только в проверенном месте, в окружении других людей и обязательно трезвым, заявил в беседе с НСН главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников.

В Москве толщина льда на водоемах не позволит организовать привычные купели на Крещение 19 января, в этом случае будут обустроены специальные настилы – рассказал синоптик Анатолий Цыганков. Его слова приводит агентство «Москва». Так, например, в Саратовской области готовы вообще отказаться от традиционных купелей на Крещение. Из-за аномального тепла на Волге не сформировался устойчивый ледяной покров и организовать безопасный выход на лед проблематично. Мясников отметил, что вообще купание в проруби не относится к закаливанию, и если люди твердо решили совершить такой обряд, то жизненно важно делать это будучи трезвым.