«Трезвыми и с людьми рядом!»: Мясников дал совет, как безопасно окунуться в прорубь

Если человек решил окунуться в прорубь на Крещение, то он обязательно должен учесть ряд важных мер безопасности, заявил НСН Александр Мясников.

Окунаться в прорубь нужно только в проверенном месте, в окружении других людей и обязательно трезвым, заявил в беседе с НСН главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников.

В Москве толщина льда на водоемах не позволит организовать привычные купели на Крещение 19 января, в этом случае будут обустроены специальные настилы – рассказал синоптик Анатолий Цыганков. Его слова приводит агентство «Москва». Так, например, в Саратовской области готовы вообще отказаться от традиционных купелей на Крещение. Из-за аномального тепла на Волге не сформировался устойчивый ледяной покров и организовать безопасный выход на лед проблематично. Мясников отметил, что вообще купание в проруби не относится к закаливанию, и если люди твердо решили совершить такой обряд, то жизненно важно делать это будучи трезвым.

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«Думаю, про то, кому можно и кому нельзя (окунаться - прим. НСН), мы ничего нового не скажем. И никого не убедим и не остановим. Мое глубокое убеждение, что закаляться можно всем, но постепенно. Но купание в проруби на Крещение к закаливанию не относится - это религиозный обряд. Так что если твердо решили идти, то только трезвыми и только в проверенное место. И что бы люди были рядом», - посоветовал врач.

Ранее заведующая терапевтическим отделением № 2 Сергиево-Посадской больницы Марина Чекалина заявила, что любой, кто собрался искупаться во время Крещения, должен заблаговременно подготовить свой организм к экстремальным температурным нагрузкам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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